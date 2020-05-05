В условиях самоизоляции многие москвичи, особенно пожилые, нуждаются в помощи, поскольку не могут выйти даже в магазин. На выручку часто приходят родственники, друзья и волонтеры. Но внимания в сложную минуту просят и домашние животные. Хорошо, если хозяин проводит карантин в своей квартире: покормит, поиграет, да и с прогулкой вопрос в большинстве случаев решаем. А как быть, если оказался в больнице, а присмотреть за собакой или кошкой некому?

Волонтеры, если потребуется, бесплатно погуляют с собакой, привезут ей корм или на время заберут к себе домой. Фото: Getty Images

Счастье с доставкой

В "ловушке" из-за пандемии, увы, оказались не только домашние, но и бездомные животные. Сложная ситуация сейчас в городских приютах, в которых содержатся около 13 тысяч питомцев, 12 тысяч из них - собаки. Навещать их волонтерам сейчас нельзя, поэтому животные остались без выгула и общения. Общественники уже обратились к столичным властям с просьбой разрешить визиты хотя бы два раза в неделю. Пока же неравнодушные зоозащитники устраивают акции, пытаясь раздать несчастных в добрые руки. Первый онлайн-марафон "Счастье с доставкой на дом" помог пристроить 78 из 156 кошек и собак, участвовавших в проекте. Информацию о них размещали в соцсетях, там же, в онлайне, питомцев и презентовали будущим хозяевам. Если те давали одобрение, животного отвозили в новый дом.

"Есть несколько собак, которые ждали новых хозяев больше двух лет, - вспоминает соорганизатор проекта Ника Могилевская. - Эмма, обычная собака из муниципального приюта, искала дом с декабря 2017 года. Или Дина, найдена на стоянке, была вся в укусах и травмах, тоже три года ждала своего счастливого часа". Увы, были и отказы: вернули пять животных назад. Один из них, котик, уже нашел новый дом.

Вторая волна марафона, о чем неоднократно просили люди, стартует после майских праздников.

Прогулка с другом

Ребята из волонтерского движения #ПогуляйСобаку до пандемии свободное время посвящали приютам для бездомных животных. Они пока закрыты, поэтому сейчас у добровольцев другая, но не менее важная миссия: бесплатно помогать бабушкам и дедушкам, которые не могут выйти на прогулку со своими питомцами. Акция стартовала в начале апреля, а финишировать должна была 5 мая. Но уже решено: продлится она минимум до конца мая.

Желающие протянуть руку помощи, а их набралось больше 170, нашлись быстро. Оставить заявку на сайте погуляйсобаку.рф или по телефону 8 (800) 500-05-54 может любой житель Москвы, оказавшийся в полной самоизоляции. Хотя основной фокус именно на людей старше 60 лет и хронически больных - им выходить на улицу в разгул эпидемии опасно. Предложением воспользовались уже более 70 человек, рассказал "РГ" сооснователь движения Дмитрий Михайлов. "Волонтер приезжает в перчатках и маске со своим поводком. Перед тем, как подняться, звонит бабушке, а она открывает дверь и привязывает собаку к дверной ручке и отходит минимум на полтора-два метра, - объясняет Дмитрий. - Волонтер отвязывает поводок, надевает свой и идет выгуливать питомца. Гуляет полчаса и не дальше чем в ста метрах от дома".

Хотите влиться в команду волонтеров? Тогда зайдите на сайт движения и заполните анкету. Особых требований нет. Главное - любовь к животным и желание помогать.

Ящерица на выезде

Запустила акцию и команда помощи животным Zoo Station. Основатель проекта и совладелец ветеринарной клиники Екатерина Посысаева в конце марта предложила размещать временно оставшихся без хозяев питомцев у себя в стационаре, а потом появилась идея отправлять их на передержку. "Когда все началось, в Москве было еще мало заболевших, - рассказала "РГ" Екатерина. - Глядя на Европу, в голову пришла мысль: "А что будет с животными, если некому будет за ними ухаживать?". Наверняка бы некоторые оказались на улице".

По словам Посысаевой, волонтеры помогают тем, кто сидит на карантине или находится в больнице с коронавирусом. Помощники могут погулять с собакой, привезти корм, отвезти животное в ветклинику или забрать на время к себе. Это бесплатно. На выручку приходят рядовые горожане. "Мы создали канал в Telegram, на него подписались порядка 400 человек, - говорит Екатерина. - Мы там размещаем заявку, берет ее тот, кто ближе".

Волонтеры уже взяли на поруки 45 животных. Есть люди, готовые взять черепах, рыбок, хомячков и даже ящериц. Но основные клиенты - собаки. Кошек из-за стресса стараются оставлять дома, поэтому добровольцы просто ездят кормить их. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (495)101-29-76.

Кстати

Свой - чужой

По данным волонтерского штаба центра "Моя карьера", две трети запросов поступают именно от владельцев домашних животных. Соцволонтеры провели на прогулках с собаками уже больше четырех тысяч часов. Если собака не тяжелее десяти килограммов, то волонтеры выгуляют ее сами. Крупными псами занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. Некоторые, правда, отказываются гулять с чужим человеком. В таких случаях на подмогу приходят кинологи. Их и закрепляют за конкретным питомцем. Оставить заявку на выгул собаки можно с 8.00 до 21.00 по телефону: 8 (495) 870-45-09.

Из досье "РГ"

Из дома в гостиницу

Пациенты с коронавирусом в Москве могут на время оставить кошку или собаку в зоогостинице. Услуга для заболевших горожан бесплатная. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить по телефону 8 (495) 612-12-12. Специалисты государственной ветеринарной службы в течение полутора часов после звонка приедут домой к больному и заберут животного в гостиницу. Владельцу придется заполнить необходимые в таких случаях бумаги. В заявлении можно указать своих представителей, которые смогут в любое время забрать питомца домой.