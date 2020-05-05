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05.05.2020 22:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Если хозяина нет

Как заказать выгул собаки и с кем оставить хомяка, если оказался в больнице с COVID-19
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 96(8150)
В условиях самоизоляции многие москвичи, особенно пожилые, нуждаются в помощи, поскольку не могут выйти даже в магазин. На выручку часто приходят родственники, друзья и волонтеры. Но внимания в сложную минуту просят и домашние животные. Хорошо, если хозяин проводит карантин в своей квартире: покормит, поиграет, да и с прогулкой вопрос в большинстве случаев решаем. А как быть, если оказался в больнице, а присмотреть за собакой или кошкой некому?
Волонтеры, если потребуется, бесплатно погуляют с собакой, привезут ей корм или на время заберут к себе домой. Фото: Getty Images Волонтеры, если потребуется, бесплатно погуляют с собакой, привезут ей корм или на время заберут к себе домой. Фото: Getty Images
Волонтеры, если потребуется, бесплатно погуляют с собакой, привезут ей корм или на время заберут к себе домой. Фото: Getty Images

Счастье с доставкой

В "ловушке" из-за пандемии, увы, оказались не только домашние, но и бездомные животные. Сложная ситуация сейчас в городских приютах, в которых содержатся около 13 тысяч питомцев, 12 тысяч из них - собаки. Навещать их волонтерам сейчас нельзя, поэтому животные остались без выгула и общения. Общественники уже обратились к столичным властям с просьбой разрешить визиты хотя бы два раза в неделю. Пока же неравнодушные зоозащитники устраивают акции, пытаясь раздать несчастных в добрые руки. Первый онлайн-марафон "Счастье с доставкой на дом" помог пристроить 78 из 156 кошек и собак, участвовавших в проекте. Информацию о них размещали в соцсетях, там же, в онлайне, питомцев и презентовали будущим хозяевам. Если те давали одобрение, животного отвозили в новый дом.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Есть несколько собак, которые ждали новых хозяев больше двух лет, - вспоминает соорганизатор проекта Ника Могилевская. - Эмма, обычная собака из муниципального приюта, искала дом с декабря 2017 года. Или Дина, найдена на стоянке, была вся в укусах и травмах, тоже три года ждала своего счастливого часа". Увы, были и отказы: вернули пять животных назад. Один из них, котик, уже нашел новый дом.

Вторая волна марафона, о чем неоднократно просили люди, стартует после майских праздников.

Прогулка с другом

Ребята из волонтерского движения #ПогуляйСобаку до пандемии свободное время посвящали приютам для бездомных животных. Они пока закрыты, поэтому сейчас у добровольцев другая, но не менее важная миссия: бесплатно помогать бабушкам и дедушкам, которые не могут выйти на прогулку со своими питомцами. Акция стартовала в начале апреля, а финишировать должна была 5 мая. Но уже решено: продлится она минимум до конца мая.

Волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам ухаживать за собаками

Желающие протянуть руку помощи, а их набралось больше 170, нашлись быстро. Оставить заявку на сайте погуляйсобаку.рф или по телефону 8 (800) 500-05-54 может любой житель Москвы, оказавшийся в полной самоизоляции. Хотя основной фокус именно на людей старше 60 лет и хронически больных - им выходить на улицу в разгул эпидемии опасно. Предложением воспользовались уже более 70 человек, рассказал "РГ" сооснователь движения Дмитрий Михайлов. "Волонтер приезжает в перчатках и маске со своим поводком. Перед тем, как подняться, звонит бабушке, а она открывает дверь и привязывает собаку к дверной ручке и отходит минимум на полтора-два метра, - объясняет Дмитрий. - Волонтер отвязывает поводок, надевает свой и идет выгуливать питомца. Гуляет полчаса и не дальше чем в ста метрах от дома".

Хотите влиться в команду волонтеров? Тогда зайдите на сайт движения и заполните анкету. Особых требований нет. Главное - любовь к животным и желание помогать.

Ящерица на выезде

Запустила акцию и команда помощи животным Zoo Station. Основатель проекта и совладелец ветеринарной клиники Екатерина Посысаева в конце марта предложила размещать временно оставшихся без хозяев питомцев у себя в стационаре, а потом появилась идея отправлять их на передержку. "Когда все началось, в Москве было еще мало заболевших, - рассказала "РГ" Екатерина. - Глядя на Европу, в голову пришла мысль: "А что будет с животными, если некому будет за ними ухаживать?". Наверняка бы некоторые оказались на улице".

Как забрать питомца из московского приюта онлайн

По словам Посысаевой, волонтеры помогают тем, кто сидит на карантине или находится в больнице с коронавирусом. Помощники могут погулять с собакой, привезти корм, отвезти животное в ветклинику или забрать на время к себе. Это бесплатно. На выручку приходят рядовые горожане. "Мы создали канал в Telegram, на него подписались порядка 400 человек, - говорит Екатерина. - Мы там размещаем заявку, берет ее тот, кто ближе".

Волонтеры уже взяли на поруки 45 животных. Есть люди, готовые взять черепах, рыбок, хомячков и даже ящериц. Но основные клиенты - собаки. Кошек из-за стресса стараются оставлять дома, поэтому добровольцы просто ездят кормить их. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (495)101-29-76.

Кстати

Свой - чужой

По данным волонтерского штаба центра "Моя карьера", две трети запросов поступают именно от владельцев домашних животных. Соцволонтеры провели на прогулках с собаками уже больше четырех тысяч часов. Если собака не тяжелее десяти килограммов, то волонтеры выгуляют ее сами. Крупными псами занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. Некоторые, правда, отказываются гулять с чужим человеком. В таких случаях на подмогу приходят кинологи. Их и закрепляют за конкретным питомцем. Оставить заявку на выгул собаки можно с 8.00 до 21.00 по телефону: 8 (495) 870-45-09.

Из досье "РГ"

Из дома в гостиницу

Пациенты с коронавирусом в Москве могут на время оставить кошку или собаку в зоогостинице. Услуга для заболевших горожан бесплатная. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить по телефону 8 (495) 612-12-12. Специалисты государственной ветеринарной службы в течение полутора часов после звонка приедут домой к больному и заберут животного в гостиницу. Владельцу придется заполнить необходимые в таких случаях бумаги. В заявлении можно указать своих представителей, которые смогут в любое время забрать питомца домой.

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