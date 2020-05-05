Собянин рассказал о работе московской промышленности в период пандемии

В условиях пандемии продолжает работу половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который вместе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, посетил завод "Нетканика" в поселении Роговское ТиНАО.

Напомним, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции с 13 апреля по 11 мая до особого распоряжения приостановлена работа промышленных предприятий, за исключением производств непрерывного цикла, предприятий пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности, а также предприятий, выпускающих продукцию, необходимую для борьбы с опасной инфекцией.

В результате продолжает работать примерно половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы, многие из которых освоили выпуск новой для себя продукции. Например, предприятия парфюмерно-косметической отрасли теперь выпускают антисептики. Легкая промышленность наладила производство защитных масок, костюмов, бахил и шапочек для врачей. Новые эффективные решения для инфекционных центров предложили высокотехнологичные производства.

"Столичные предприятия в разы увеличили выпуск санитайзеров, средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая необходима во время борьбы с коронавирусом. В частности, компания "Нетканика" в несколько раз увеличила выпуск нетканых материалов, из которых шьют медицинские маски и костюмы для медиков с высокой степенью защиты", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время компания обеспечивает до 100% потребности в нетканом материале спанбонд для производства медицинских масок, размещенного в технополисе "Москва".

По поручению Минпромторга России "Нетканика" поставляет нетканные материалы на предприятия, выпускающие защитные костюмы для медиков. За апрель было отгружено продукции, необходимой для производства 68 миллионов медицинских масок и более 250 тысяч защитных костюмов. В мае компания планирует увеличить объем выпуска и поставок нетканых материалов для изготовления средств защиты более чем в 3 раза.

Для производства нетканого полотна используются технологические линии Reicofil R3 и Reicofil R4 немецкой фирмы Reifenhäuser GmbH. Изготавливаемая продукция прошла все испытания, сертифицирована по международному стандарту ISO 9001 и имеет санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Роспотребнадзором России.

В первые четыре месяца с начала года компания увеличила объем производства на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля продукции, идущей на выпуск медицинских изделий, выросла почти вдвое - до 40%. Еще 50% приходится на средства гигиены и 10% - на иные изделия.

Справка "РГ"

Индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям промышленности в Москве в январе-марте составил 109,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 1 млрд 366 млн рублей, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.