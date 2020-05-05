В Москве открыт еще один COVID-центр для больных диабетом и ожирением

С 5 мая больных с COVID-19 в Москве принимает еще одно специализированное отделение - оно открыто в федеральном НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

Под новую COVID-клинику на 127 коек временно перепрофилировали отдельное здание Эндокринологического центра, в котором размещались Институт детской эндокринологии, хирургическое отделение и Институт репродуктивной медицины и перинатальный центр.

"НМИЦ эндокринологии - ведущее в стране учреждение, оказывающее специализированную эндокринологическую помощь больным изо всех регионов страны и Москвы, - сказала директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. - В нашей зоне ответственности пациенты с сахарными диабетом, ожирением, опухолями эндокринной системы, другими тяжелыми хроническими заболеваниями. Поэтому до последнего времени Центр продолжал оказывать помощь по своему основному профилю".

Но в связи с осложнением эпидситуации в Москве одно из отдельно стоящих зданий центра было решено переоборудовать под COVID-центр.

"В новом отделении есть все необходимое, включая реанимацию со всем необходимым оборудованием, - сообщил директор COVID-центра НМИЦ эндокринологии Дмитрий Бельцович. - С переоборудованием проблем не было - мы же серьезное федеральное учреждение, оказывали помощь тяжелым пациентам, и у нас есть для этого все необходимое. Серьезную подготовку понадобилось провести с медицинским персоналом".

"Больных сахарным диабетом в стране почти 8 миллионов, еще 15 миллионов с предиабетом и около 30 миллионов с избыточным весом и ожирением. И, как выяснилось, все эти пациенты - очень серьезная группа риска для COVID. Поэтому мы не можем оставаться в стороне и открываем специализированное отделение, в котором будем в основном принимать COVID-больных с сопутствующими эндокринологическими патологиями", - отметила Наталья Мокрышева.

Она также сообщила, что корпус был тщательно переоборудован и обустроен к приему инфицированных пациентов. Подготовлены и медики: они прошли соответствующе обучение, включая и правильное пользование средствами защиты.

"В отделении планируется восьмичасовой рабочий день. Подготовлены четыре смены врачей, медсестер и другого персонала. Создан резерв штата на случай необходимости заменить любого вышедшего из строя, - подчеркнула Наталья Мокрышева. - На время эпидемии врачи не будут покидать территорию Центра.

У нас есть пансионат, под комнаты отдыха переоборудован один из этажей, всех врачей обеспечиваем питанием, в том числе, благодаря спонсорской помощи, за что мы очень благодарны нашим партнерам. Одним словом, сделано все, чтобы люди чувствовали себя комфортно, могли отдохнуть и восстановиться и не имели контактов с другим медперсоналом НМИЦ".

Важный момент: НМИЦ эндокринологии продолжает принимать пациентов по основному профилю. С 12 мая, после праздников, возобновится и амбулаторный прием, и стационарное лечение. По словам Мокрышевой, предприняты все противоэпидемические меры, чтобы пациенты, обращающиеся в центр в связи с эндокринологическими заболеваниями, не находились в зоне риска по заражению коронавирусом.