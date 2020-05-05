В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 50 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех была пневмония и положительный результат тестов на COVID-19.

Штаб напомнил, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.