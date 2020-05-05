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05.05.2020 16:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

Текст: Ирина Рыбникова
В Подмосковье вместе с масками введут обязательное ношение медицинских перчаток

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел селекторное совещание с главами подмосковных муниципалитетов. На нем он сообщил, что в качестве защитных средств от коронавирусной инфекции рекомендуется также носить перчатки.

Напомним, что с 12 мая в Подмосковье вводится обязательный масочный режим - граждан без масок перестанут пускать в магазины и общественный транспорт, а нахождение без маски в других местах общего пользования будет караться штрафом в размере 4 тысяч рублей.

"Ношение масок - это новая культура, необходимое требование для того, чтобы обезопасить и самого человека, и всех его окружающих", - отметил Андрей Воробьев. А теперь федеральные власти рекомендуют еще и обязательное ношение перчаток, особенно в транспорте и магазине.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Губернатор добавил, что и перчатки, и маски можно купить во всех 4 тысячах подмосковных государственных и частных аптек, также их начали продавать в сетевых магазинах.

По словам Воробьева, в области разворачиваются дополнительные инфекционные койки, в частности, завершается создание госпиталей в парке "Патриот" в Одинцове и а международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске. "Еще какое-то время потребуется, чтобы привлечь медперсонал", - добавил глава региона.

Он также сказал, что получает много писем от жителей Подмосковья, особенно от тех, кому больше 65 лет. У них порой возникают трудности и с оформлением цифровых пропусков, и с пониманием всех нюансов режима самоизоляции. Андрей Воробьев дал поручение главам - оказывать пожилым гражданам всестороннюю поддержку в оформлении пропусков и разъяснять: ездить на дачу в период режима самоизоляции - можно!

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