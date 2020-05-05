В Подмосковье заработала горячая линия акции "Бессмертный полк - онлайн"

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в двух акциях, посвященных 75-летию Великой Победы. Первая - всем известный "Бессмертный полк", который в этом году проходит в онлайн-формате.

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт 2020.polkrf.ru c помощью социальных сетей "ВКонтакте" или "Одноклассники". Далее необходимо заполнить специальную форму, указав информацию о своем родственнике - участнике Великой Отечественной войны и разместив его фотографию. На отправленную заявку на участие в акции придет уведомление о времени показа вашего героя в онлайн-шествии. В министерстве культуры Московской области напоминают: в регионе заработала горячая линия по вопросам подготовки и проведения "Бессмертного полка - онлайн". Вопросы ждут по телефону 8 (800) 20-1945-0.

Еще одна акция, посвящённая Победе, пройдет 8 и 9 мая. "Мы предлагаем жителям разместить фотографии своих родственников окнах квартир или домов, а 9 мая в 19:00 после всероссийской минуты молчания всем вместе спеть песню "День Победы", - говорят в министерстве культуры.