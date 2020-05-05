В Туле росгвардейцы патрулируют лесопарковые зоны на автовездеходах

Необычную - пока еще - технику увидели жители Тулы и Тульской области у патрульных Росгвардии.

В дни майских праздников сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии и полиции для патрулирования задействуют многоцелевые вездеходы Чаборз М-3 и квадроциклы, изготовленные в Чеченской Республике. Эта машины очень удобны на сложнопроходимых участках местности - в зонах отдыха, акватории рек, лесопарковых зонах, куда не сможет добраться обычная техника.

Основными задачами совместных патрулей - это обеспечение правопорядка, профилактика нарушений противоэпидемиологических мер и правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, действующих на территории области.

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова сообщила, что для обеспечения правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения риска распространения коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме несут службу около ста пеших патрулей, постов, экипажей вневедомственной охраны и мобильных групп. Сотрудники Росгвардии проинформировали свыше 150 человек.