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05.05.2020 09:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону

Текст: Ирина Огилько
Власти Москвы приступили к подготовке следующего отопительного сезона, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, рассказал заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Это работы, от которых напрямую зависит жизнедеятельность города, мы не можем их отложить или отменить. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях. Основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона", - отметил он.

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Бирюков напомнил, что решение о его завершении будет принято, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов Цельсия с курсом на повышение. "В течение трех дней мы будем поэтапно отключать отопление в городе. Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет", - заверил заммэра.

По его словам, завершить подготовительные работы планируется до 25 августа 2020 года. До 1 сентября будет обеспечена готовность к пуску тепла на социальные объекты - школы, детские сады, больницы, а до 15 сентября коммунальные службы будут готовы к массовому пуску тепла в жилых домах и других объектах.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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