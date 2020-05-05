Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Еврейской АО

В Еврейской автономной области во вторник зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции.

Информация о том, что в ЕАО скончалась женщина с COVID-19, была распространена в мессенджерах. Впоследствии в оперативном штабе эти сведения подтвердили.

"Эта информация достоверна", - цитирует ТАСС представителя оперштаба.

По данным штаба, по состоянию на вечер понедельника в Биробиджане, Октябрьском, Смидовичском и Облученском районах было выявлено 158 инфицированных. 15 человек выздоровели, 62 пациента госпитализированы, столько же лечатся на дому амбулаторно.