В Якутске произошла вспышка COVID-19 в больнице

В Якутской республиканской офтальмологической больнице из-за несоблюдения руководством лечебного учреждения элементарных норм санитарной безопасности произошла вспышка коронавирусной инфекции. Пострадали более 50 человек.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, расследование по факту массового заболевания в больнице практически завершено.

"Можно прямо сказать, что причиной явилось неисполнение со стороны руководства больницы приказов Минздравов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) о мерах по соблюдению санитарной безопасности в учреждениях здравоохранения республики. К сожалению, целый перечень необходимых мероприятий не был проведен или проведен халатно", - процитировала во вторник Айсена Николаева пресс-служба главы и правительства республики.

Руководитель региона отметил, что в результате халатности инфекцией заразились не только пациенты и медицинский персонал, но и люди, контактировавшие с заболевшими за пределами лечебного учреждения.

В Якутии за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 20 человек. Все 20 случаев - в Якутске, в том числе пять связаны с офтальмологической больницей.