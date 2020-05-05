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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии спасли четырех подростков, уплывших на льдине

Текст: Владимир Таюрский

В Ленском районе Якутии сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда спасли четырех подростков, которых унесло на льдине.

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Подростки из города Ленска решили сфотографироваться на льдине во время ледохода на реке Лене. Взобравшись на нее, оттолкнулись от берега, и льдину понесло течением. К счастью, на берегу дежурили спасатели. Одному из них пришлось вплавь добираться до льдины с веревкой, чтобы товарищи смогли подтянуть ее к берегу.

Подростки отделались легким испугом. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в своем Instagram, с ними провели профилактические беседы сотрудник ГИМС и представители правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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