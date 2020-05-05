В Якутии спасли четырех подростков, уплывших на льдине

В Ленском районе Якутии сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда спасли четырех подростков, которых унесло на льдине.

Подростки из города Ленска решили сфотографироваться на льдине во время ледохода на реке Лене. Взобравшись на нее, оттолкнулись от берега, и льдину понесло течением. К счастью, на берегу дежурили спасатели. Одному из них пришлось вплавь добираться до льдины с веревкой, чтобы товарищи смогли подтянуть ее к берегу.

Подростки отделались легким испугом. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в своем Instagram, с ними провели профилактические беседы сотрудник ГИМС и представители правоохранительных органов.