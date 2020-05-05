В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

В Приморском крае начнут поэтапно открывать крупные торговые центры при соблюдении мер предосторожности. Об этом во вторник во время селекторного совещания с главами муниципальных образований заявил губернатор края Олег Кожемяко.

"Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры. Но наша цель - защитить граждан, предотвратив возможное распространение инфекции и появление новых очагов заражений. Поэтому важно научиться работать в сложившейся ситуации. Так, идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок. На объекте вообще не должно быть людей без средств индивидуальной защиты, защищающих органы дыхания. Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим. Пусть на каждой двери пишут "Вход без масок запрещен". Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей", - цитирует Олега Кожемяко пресс-служба правительства края.

Кроме того, по словам губернатора, совместно с управлением Роспотребнадзора готовится решение, чтобы вся сельхозпродукция, которую люди трогают руками, была упакована, либо покупатель мог прикасаться к ней только в перчатках.

"Если мы отнесемся к происходящему безразлично, пустим дело на самотек, у нас продолжится поступление большого количества больных в медучреждения, мы продолжим заполнять койки. Этого допустить нельзя. Поэтому нужны профилактические меры. И мы обязаны их соблюдать", - подытожил Олег Кожемяко.

За минувшие сутки в Приморье было зарегистрировано 88 случаев заболевания COVID-19. Число инфицированных с начала эпидемии выросло до 635 человек. Больше всего их во Владивостоке и Находке.

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