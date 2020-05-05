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05.05.2020 04:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье спасли рыбаков, которых уносило в море

Текст: Юрий Батин

В Приморье спасли двух рыбаков, лодку которых штормовым ветром уносило в открытое море.

Все произошло в районе Ливадии, в бухте Авангард. Два рыбака, мужчина и женщина, не смогли выгрести к берегу против штормового ветра, и их стало уносить в открытое море. Получив сообщение об этом, спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

С загоревшегося в Охотском море судна спасли рыбаков

Как сообщила во вторник пресс-служба ДВРСПО, порывистый ветер достигал скорости 17 - 20 метров в секунду, поднимая четырехметровые волны. Выгрести к берегу на веслах рыбаки, жители Уссурийска, не могли при всем желании.

Пострадавшие были обнаружены в трех милях от берега. Спасатели помогли мужчине и женщине перебраться на борт своего судна и благополучно доставили их к берегу, взяв лодку на буксир. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, хотя страху они натерпелись.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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