В Приморье спасли рыбаков, которых уносило в море

В Приморье спасли двух рыбаков, лодку которых штормовым ветром уносило в открытое море.

Все произошло в районе Ливадии, в бухте Авангард. Два рыбака, мужчина и женщина, не смогли выгрести к берегу против штормового ветра, и их стало уносить в открытое море. Получив сообщение об этом, спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Как сообщила во вторник пресс-служба ДВРСПО, порывистый ветер достигал скорости 17 - 20 метров в секунду, поднимая четырехметровые волны. Выгрести к берегу на веслах рыбаки, жители Уссурийска, не могли при всем желании.

Пострадавшие были обнаружены в трех милях от берега. Спасатели помогли мужчине и женщине перебраться на борт своего судна и благополучно доставили их к берегу, взяв лодку на буксир. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, хотя страху они натерпелись.