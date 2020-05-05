Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Эту информацию "РГ" также подтвердили несколько депутатов городской думы, сообщив, что в повестку дня очередного заседания Городской думы Нижнего Новгорода, которое состоится в среду, 6 мая, внесено рассмотрение прошения Владимира Панова об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Пока место новой работы Владимира Панова официально не называется.

По предварительной информации, временно исполнять обязанности главы Нижнего Новгорода будет заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Юрий Шалабаев.

Справка "РГ"

44-летний Владимир Панов возглавлял Нижний Новгород с 17 января 2018 года. В октябре 2016 года был избран депутатом Госдумы, где работал заместителем председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.