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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Zoom в помощь, уроки с доставкой на дом и цифровая домашка

Текст: Константин Бахарев (Пермь) , Елена Мелихова (Махачкала) , Элина Труханова (Ярославль) , Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 96(8150)
Онлайн-уроки, бушующие родительские чаты… Педагоги рассказывают, каково это - постигать премудрости преподавания на удаленке.
Учителя признаются: Нагрузки выросли по сравнению с обычной учебой в два-три раза. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Учителя признаются: Нагрузки выросли по сравнению с обычной учебой в два-три раза. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Учителя признаются: Нагрузки выросли по сравнению с обычной учебой в два-три раза. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Наталья Григорьева, учитель информатики, Пермь:

- У меня пять классов по 25 школьников. Ежедневные задания, проверка - это 125 работ! Нахожусь в постоянной переписке с учениками, родителями, коллегами. От компьютера не отхожу, и телефон постоянно в работе. Нагрузки выросли по сравнению с обыч­ной учебой в два-три раза.Проблема еще в том, что у некоторых детей нет дома компьютеров.. Руководство школы собирало списки, у кого из школьников нет компьютеров, вроде собирались им за счет бюджета ноутбуки купить, но пока не обеспечили. Я еще и мама ученика. Кроме преподавания помогаю ребенку. И вижу, что очень большая нагрузка у детей. Очень тяжело, не хватает порой сил, ни физических, ни моральных. Не слышала про доплату учителям за такой напряженный труд. Власти могли бы взять на себя оплату расходов за интернет и за электричество. Думаю, что за апрель нам выставят очень большие счета.

Фото: iStock
Старшеклассники помогут малышам учиться онлайн

Татьяна Криницына, воспитатель детского сада, Краснодар:

- Мы решили проводить в помощь родителям развивающие видеозанятия. Например, малыши учатся мастерить куклы-пеленашки, рисовать пластилином. Один из первых своих выпусков я назвала "Веселая математика": с экрана рассказала ребятам о том, как приготовить конфеты из цветной бумаги.

Очень пригодились навыки видеомонтажа, которые я освоила еще в прошлом году. Стараюсь выбирать простые задания, которые ребята могут выполнить сами, без помощи родителей.

Видео воспитатели выкладывают в родительский чат или на свой ютуб-канал. Смотреть его можно в удобное для семьи время: в нужном месте нажимаешь на паузу, чтобы сделать задание.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Почему учитель - герой нашего времени

Надежда Фролова, учитель английского языка, село Агвали, Дагестан:

- Работа превратилась в круглосуточную, так как в горах проблемы со связью. Два дня света не было. Да и далеко не у каждого ребенка есть компьютер - процентов у 30. Мобильные телефоны в семье, как правило, только у взрослых. А если папа идет на работу, ребенок остается без интернета. Проводить настоящие онлайн-уроки не представляется возможным.Наша школа - самая большая в Цумадинском районе: более 800 учеников из разных аулов. В целом основной способ связи - WhatsApp. Я сбрасываю туда задание, дети выполняют. Но учить так иностранный язык очень сложно. Родители стараются помогать. Но английским почти никто из местных не владеет. Некоторые темы приходится пропускать. Надеюсь, наверстаем, как все это закончится. Проверка заданий - индивидуально. И вне зависимости от времени - только когда ученики могут выйти на связь.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Ученые оценили влияние пандемии на успеваемость школьников

Антон Климов, учитель начальных классов, Ярославль:

- Класс большой, 34 ребенка. Одна девочка не подключается, у нее нет компьютера, мы с ней работаем через "Вайбер", - рассказывает о школьных буднях "в новом формате" Антон Климов. - Основные предметы - русский язык и математику - преподаю по видеосвязи. Разделил класс на две части, потому что, когда на экране 33 человека, глаза разбегаются. Поэтому для половины класса у меня урок в час дня, а для другой половины - тот же урок в пять вечера. Некоторые родители говорят мне, что даже гордятся детьми: на уроках - тишина, хотя они оставляют малышей одних. Ребята даже прогоняют взрослых с наших онлайн-уроков, говоря: "Не мешай, я тут сама разберусь, ты все равно так не объяснишь, как Антон Павлович". Мне это приятно, конечно.

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