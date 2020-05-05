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05.05.2020 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии инспектор ДПС стрельбой остановил избивших его нарушителей

Текст: Евгений Петров (Чувашская Республика)
Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал верхом цинизма поведение людей, которые пытались отбить пьяного водителя у сотрудника ГИБДД.
Фото: iStock
Нарушитель самоизоляции перед нападением на полицейского ранил знакомого

Инцидент произошел рано утром 3 мая в Канашском районе. По сообщению СУ СК РФ по Чувашии, сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял нетрезвый водитель, и попытались его остановить. Однако тот проигнорировал требование инспекторов и поехал дальше.

Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. Позже водитель "девятки" потерял управление, съехал в поле и застрял в грязи. Пока инспектор ГИБДД оформлял пьяного водителя, к месту происшествия подъехали еще два автомобиля, в которых находились 11 молодых людей, в том числе 20-летний сын задержанного и его 21-летний друг. Они стали уговаривать сотрудников полиции не составлять протокол.

Когда молодые люди поняли, что уговоры бесполезны, нарушитель попытался сбежать, а толпа повалила инспектора ГИБДД на землю. Ему нанесли несколько ударов руками и ногами. Затем компания села в машину и попыталась уехать. В итоге сотрудник полиции был вынужден восемь раз выстрелить по колесам автомобиля нарушителей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Пресс-служба администрации главы Чувашии сообщила, что руководитель региона Олег Николаев взял под личный контроль ход расследования уголовного дела.

"Вождение в нетрезвом виде само по себе является серьезным преступлением. А ситуацию, когда сотрудников ГИБДД силой заставляют закрыть на преступление глаза, считаю верхом цинизма. Расценивают такое поведение как презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих", - прокомментировал ситуацию Николаев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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