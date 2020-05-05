В небе над Самарой пролетели фронтовые бомбардировщики

В Самаре авиация провела первые тренировочные полеты перед 9 мая.

Летчики подняли в небо самолеты, чтобы отработать демонстрационный пролет в рамках подготовки ко Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, были задействованы только самолеты. Над городом пролетели два фронтовых бомбардировщика - разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34. Они вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области. Пилоты тренировались держать интервал и дистанцию, скорость между воздушными судами при пролете на предельно малых высотах.

9 мая к ним присоединятся два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8. Авиация совершит пролет над центральной частью города на высоте до 400 метров со скоростью 200-550 километров в час.

В девяти городах Центрального военного округа пройдут демонстрационные полеты авиации, будут привлечены 84 воздушных судна - 44 самолета и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты авиации увидят жители Екатеринбурга, Самары и Новосибирска.