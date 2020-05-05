В пермской больнице выявили очаг коронавирусной инфекции

В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 выявлено семь случаев заболевания коронавирусом.

Как пояснили в региональном минздраве, тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов. В настоящее время отделение закрыто на прием и выписку пациентов.

Ранее в больницах Прикамья было зарегистрировано 58 случаев заражения C0VID-19 у 16 сотрудников и 42 пациентов. Лица, контактировавшие с заболевшими гражданами, взяты под медицинское наблюдение.

Общее число заболевших в крае, по данным минздрава, достигло 648 человек.