В Прикамье нарушителей режима самоизоляции выследят дроны

В Прикамье на период майских праздников сотрудники полиции и МЧС проводят совместные рейды, в ходе которых выявляют нарушителей режима всеобщей изоляции, а также предупреждают лесные пожары, возникающие из-за пикников.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, выявление нарушителей осуществляется в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

С высоты птичьего полета они транслируют на пульт оператора изображение территорий на два километра вокруг. Таким образом можно легко обнаружить скопление людей или возгорание в лесном массиве.

Напомним, в Пермском крае на период майских праздников гражданам разрешено находиться на приусадебных участках. Но при этом дачники обязаны соблюдать установленные санитарные нормы.