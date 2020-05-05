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05.05.2020 15:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье нарушителей режима самоизоляции выследят дроны

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье на период майских праздников сотрудники полиции и МЧС проводят совместные рейды, в ходе которых выявляют нарушителей режима всеобщей изоляции, а также предупреждают лесные пожары, возникающие из-за пикников.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, выявление нарушителей осуществляется в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

С высоты птичьего полета они транслируют на пульт оператора изображение территорий на два километра вокруг. Таким образом можно легко обнаружить скопление людей или возгорание в лесном массиве.

Напомним, в Пермском крае на период майских праздников гражданам разрешено находиться на приусадебных участках. Но при этом дачники обязаны соблюдать установленные санитарные нормы.

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