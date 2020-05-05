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05.05.2020 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре сгорели пять жилых домов

В Самаре спасатели ликвидировали открытое горение частных домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Фото: МЧС/ 50.mchs.gov.ru
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Информация о пожаре в поселке Шмидта в Железнодорожном районе поступила во вторник вечером: горели пять жилых домов на площади 700 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

К счастью, жертв и пострадавших нет. В сгоревших домах в общей сложности было прописано 18 человек. Сейчас решается вопрос о расселении и оказании помощи.

Причина случившегося устанавливается, добавили в МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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