В Самаре сгорели пять жилых домов

В Самаре спасатели ликвидировали открытое горение частных домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Информация о пожаре в поселке Шмидта в Железнодорожном районе поступила во вторник вечером: горели пять жилых домов на площади 700 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

К счастью, жертв и пострадавших нет. В сгоревших домах в общей сложности было прописано 18 человек. Сейчас решается вопрос о расселении и оказании помощи.

Причина случившегося устанавливается, добавили в МЧС.