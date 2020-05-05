В Саратове накажут директора турбазы за вечеринку на 60 человек

В Саратовской области на одной из волжских турбаз во время ограничительных мероприятий в связи с пандемией прошла вечеринка, в которой участвовало около 60 жителей.

Как сообщили на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, вечеринка была организована на территории турбазы "Камбоджа", на Волге в Энгельсском районе.

- Это беспрецедентный случай и он не должен оставаться безнаказанным, - заявил председатель правительства Саратовской области, вице-губернатор Александр Стрелюхин.

По словам начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Алексея Зелепукина, к административной ответственности привлекут директора турбазы, а также нескольких организаторов и участников празднества.

По данным ГУ МВД, за нарушение режима повышенной готовности административные протоколы составлены уже в отношении более 2400 саратовцев.

С конца марта в регионе введен режим самоизоляции, накануне майских праздников также был установлен масочный режим, два муниципальных района Ершовский и Балтайский, а также села Черкасское, Спасское и Озерки закрыты на карантин.

Всего в регионе выявлено 659 заразившихся коронавирусом, вылечились 106 человек, 11 скончались.