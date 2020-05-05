Чем грозит отказ от вакцинации

Родители волнуются: поликлиники приостановили плановые прививки - медики ссылаются на решение минздрава. Но в министерстве рекомендовали действовать в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе. ВОЗ, между тем, предупредила: если прекратить или даже только отложить вакцинацию из-за COVID-19, велика угроза "заполучить" вспышки кори и полиомиелита.

"В Москве сейчас действительно много заболевших, и, возможно, плановые прививки можно и отложить, но в регионах, где обстановка более благополучная, вполне можно было бы продолжить плановую иммунизацию, - считает соруководитель АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова. - Просто надо делать это грамотно, не допуская скопления пациентов и очередей".

Нарушение графика вакцинации может привести не только к тому, что увеличится прослойка детей, не имеющих защиты перед опасными инфекциями. Эпидемия коронавируса закончится - и педиатрам надо будет спешно составлять "догоняющие" графики, восстанавливать прерванные схемы - ведь во многих случаях требуется повторная вакцинация с соблюдением четких временных промежутков. Ничего хорошего ни для самих детей, ни для родителей в этом нет.

"Эпидемия кори в Европе не утихает уже несколько лет, участились случаи заболевания и в России, - пояснил "РГ" детский доктор Сергей Бутрий. - При всех усилиях государств и медиков, даже без пандемии охват противокоревыми прививками был недостаточным, чтобы остановить вспышку - а сейчас, в случае возникновения разом широкой прослойки неиммунизированного детского населения, мы неизбежно получим резкий рост заболеваемости, причем в самой уязвимой группе - у детей в возрасте около одного года). И в худшем случае - можем получить сценарий, похожий на недавнюю трагедию в Самоа, где от вспышки кори погибло несколько десятков человек".

При этом, отметил доктор, неверно делать акцент только на кори, и забывать остальное - все прививки важны, особенно детям первых двух лет жизни. Пневмококк, например, угрожает детям даже в условиях строгой самоизоляции, так как многие взрослые носят этот патоген в носоглотке и могут заражать малышей. "Последствия такого заражения могут быть крайне тяжелые: сепсис, гнойный менингит, менее опасны - пневмонии и отиты, и от всего этого защищает вакцина против пневмококка, которую теперь хотят отложить", - комментирует Сергей Бутрий. Такая же ситуация с коклюшем - малышей им часто заражают старшие братья и сестры. Педиатр подчеркнул, что важны абсолютно все прививки из нацкалендаря.

Конечно, во время эпидемии важно правильно организовать вакцинацию, чтобы исключить контакты ребенка с инфицированными людьми. Прежде всего - надо максимально разобщить потоки больных и здоровых детей, идущих на прививку. Например, организовать в каждой поликлинике вакцинацию в помещении с отдельным входом - например, в боксе, который раньше поликлиники, наоборот, использовали для осмотра детей с признаками инфекции.

В последние дни несколько регионов объявили о возобновлении плановой вакцинации. В Кемеровской области опубликовано постановление главного санитарного врача о возобновлении плановой вакцинации. Такое же решение принято и в Санкт-Петербурге. А в Пермском крае вновь доступна вакцинация от клещевого энцефалита.

Прививка будет безопасной и защитит от будущих бед, если ее делать правильно. В окружении ребенка все должны быть здоровы, и родители четко должны оценивать семейную эпидситуацию и возможные контакты. После прививки в течение хотя бы 5-7 дней контакты ребенка тоже надо ограничить, чтобы он не столкнулся с больными людьми.