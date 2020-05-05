Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд по результатам апреля

Санкт-Петербургская биржа сообщила о фиксации рекордного суммарного объема торгов ценными бумагами иностранных эмитентов. По результатам апреля он составил 9,45 миллиарда долларов.

Как отмечают представители торговой площадки, это на 45,5 процента больше, чем в марте 2020 года (6,5 миллиарда долларов) и 5,8 раза больше, чем в апреле 2019-го (1,63 миллиарда долларов).

Увеличился и среднедневной объем торгов. В апреле он составил 450,04 миллиона долларов, что на 52 процента больше, чем в марте. Общее количество сделок, совершенных в апреле, достигло 16,12 миллиона. Это больше, чем в марте, на 89 процентов.