В Ленобласти провели парад для двух ветеранов войны

В городе Луга Ленинградской области у многоэтажки, где живут ветераны Великой Отечественной войны Александр Иванович Семенов и Валентин Михайлович Гребнев, прошел военный парад.

Все было по-настоящему. Военный оркестр играл марши и песни военных лет. По территории двора, как на плацу, маршировали солдаты. Прошла даже боевая техника. Так, по двору провезли противотанковые пушки МТ-12, системы реактивного залпового огня "Град", а также боевые разведывательные машины БРДМ, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ну а возглавлял колонну автомобильный транспортер переднего края, машина была украшена плакатами в честь наступающего Дня Победы.

Персональный военный парад стал неожиданностью как для ветеранов, так и для жителей двора. Но последние сориентировались быстро. Многие готовятся к акции "Бессмертный полк" и здесь же, во дворе, люди прошли с фотографиями своих близких, побывавших на фронтах Великой Отечественной войны. В Луге эпидемическая ситуация сейчас спокойная, но все равно, соседей, желающих пройти колонной, попросили соблюдать дистанцию.

Ну а сами ветераны поначалу наблюдали за парадом на балконе. Потом не выдержали и приняли его лично.

В Луге героев знают все.

Александр Семенов - коренной житель Лужского района. В Красную армию был призван в июле 1941 года, а в 1944 году совершил настоящий подвиг. Вместе со своей частью Александр Иванович был в Карпатах, командовал самоходной установкой СУ-85. Он смог прорваться в тыл врага и уничтожить два орудия, три пулемета, четыре автомобиля, а также группу солдат противника. Семенов был ранен, но не оставил командование и продолжал отражать атаки врага.

Валентину Михайловичу Гребневу в 1943 году было всего 16 лет. Под Лугой шли ожесточенные бои, и он подался в партизаны, участвовал во многих операциях и даже в штурме станции Плюсса, где был тяжело ранен.