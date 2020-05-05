В Мурманске почтили память погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

В Мурманске вспоминают жертв трагедии в аэропорту Шереметьево. Ровно год назад борт, следовавший из Москвы в Мурманск сразу после взлета зашел на посадку, при приземлении произошел пожар, в котором погиб 41 человек. Большинство из них мурманчане.

Эта трагедия поразила суровый и не привыкший к эмоциям Мурманск. В Заполярье, как и на многих северных территориях, люди не живут обособленно, все друг друга знают, помогают. Поэтому смерть пассажиров борта затронула многие семьи.

Почти сразу люди понесли цветы и свечи к памятнику жертвам интервенции. Никто не скажет сейчас, почему именно туда. Есть версия, что сквер по улице Ленинградской многими горожанами воспринимается как городской гайд-парк.

Вот и сегодня, год спустя, несмотря на самоизоляцию и то, что цветочные магазины в городе закрыты, сюда снова несут цветы.

Во всех храмах Мурманской области прошли заупокойные литии. Без прихожан. В Мурманской области, как и во многих других регионах, гражданам пока рекомендовано смотреть службы в онлайн-формате и молиться за погибших дома.