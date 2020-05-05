В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 44-летний отец нигде не работал и часто выпивал. В майские праздники, будучи в очередной раз пьяным, он стал избивать свою супругу. Под раздачу попал и 19-летний пасынок. Все это увидел младший сын, он испугался за мать и бросился с ножом на отца.

На спине у мужчины несколько ранений, врачи называют их поверхностными, они не несут никакого серьезного вреда здоровью.

Дебошира отвезли на несколько дней в изолятор. Женщина и ее старший сын написали на мужчину заявления об угрозе убийством. В отношении главы семейства заведено два уголовных дела.

Сейчас с семьей работают психологи.