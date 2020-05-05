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05.05.2020 20:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга официально подтвердили смерть от коронавирусной инфекции у четырех медицинских работников.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, COVID-19 унес жизни врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича, медсестры травматологического отделении НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой, а также санитарок НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа.

Городские власти принесли соболезнования семьям погибших.

В период пандемии медработники входят в группу риска. Например, только в НИИ Джанелидзе коронавирусная инфекция выявлена у 111 сотрудников. Ранее на карантин из-за вспышки заболевания у работников и пациентов закрывался НМИЦ имени Вредена.

В Петербурге для врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией, положены компенсации. Также выплаты полагаются близким медработников, которые погибли от COVID-19. Правда, как ранее сообщали в комздраве, каждый случай рассматривается индивидуально и выясняется, при каких обстоятельствах произошло заражение, а также имелись ли у медработника другие серьезные заболевания, которые привели к летальному исходу.

На данный момент в Петербурге зарегистрировано 5572 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1468 пациентов выздоровело, 37 скончались.

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