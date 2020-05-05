В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади

Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.

О своих кулинарных изысках любители шашлыков даже сняли видео и разместили его в социальных сетях.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранители начали проверку. Им удалось быстро установить личности мужчин, которые непосредственного готовили шашлыки. Оказалось, что это двое жителей города Боровичи Новгородской области. Таким образом они отмечали день рождения одного из них.

Полиция завела на друзей сразу несколько административных дел. Нарушителям вменяют мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и проведение массового мероприятия в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Сейчас мужчины объясняются в отделе полиции.