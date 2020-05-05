Новости

УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади 18:45
Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу 18:25
Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно 18:25
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 18:22
Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке 18:20
Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам 18:15
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим 18:13
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 17:55
Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма 17:41
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 17:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель 17:26
Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19 17:22
Ученые синтезировали антитело против коронавируса 17:20
Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина 17:13
Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу 17:06
Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро 16:52
Боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" получит продолжение 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.

Фото: iStock
Директора саратовской турбазы накажут за массовую вечеринку

О своих кулинарных изысках любители шашлыков даже сняли видео и разместили его в социальных сетях.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранители начали проверку. Им удалось быстро установить личности мужчин, которые непосредственного готовили шашлыки. Оказалось, что это двое жителей города Боровичи Новгородской области. Таким образом они отмечали день рождения одного из них.

Полиция завела на друзей сразу несколько административных дел. Нарушителям вменяют мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и проведение массового мероприятия в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Сейчас мужчины объясняются в отделе полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о его самочувствии
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров