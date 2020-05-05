В Вологодской области подтверждена первая смерть от коронавируса

В Череповце диагностирована первая смерть от COVID-19. В местном моногоспитале скончалась 68-летняя пациентка из Великого Устюга, сообщает правительство региона.

Изначально женщина поступила в больницу с двусторонней пневмонией, ее состояние врачи оценивали как среднее. Но затем ситуация резко ухудшилась. Пациентку ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Почти две недели врачи моногоспитая боролись за жизнь пациентки, но болезнь оказалась сильнее.

В ближайшее время предстоит ряд скорбных процедур. Так, тела всех погибших от пневмоний с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходят через судмедэкспертизу. Это позволяет получать новые данные, которые возможно будет использовать для борьбы с недугом. Сама процедура похорон волонжанки будет проходить с минимальным количеством людей, допустят только близких родственников, весь транспорт пройдет санитарную обработку.

В Вологодской области в целом ситуация с коронавирусом относительно благополучная. В регионе подтверждено 236 случаев заболевания. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, но пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.