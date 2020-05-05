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05.05.2020 21:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтеры поздравят петербургских фронтовиков с Днем Победы

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Петербургские волонтеры готовятся поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Завтра в городе начнется развозка праздничных продуктовых наборов.
Фото: Пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга

- В Петербурге проживает всего 6534 участника войны. Эти фронтовики 6-9 мая получат праздничные наборы. В них красная икра, мед, чай, зефир, копченая колбаса, сухофрукты, лимоны, печенье, шоколад, сгущенка, консервы, сыр и пряники. А также букет цветов (семь гвоздик), георгиевская ленточка и открытка, - говорит Диана Кропотина, руководитель окружного отделения Фонда продовольствия "Русь" по СЗФО.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
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Разумеется, подарки вручат с соблюдением всех мер предосторожности. Волонтеры будут в масках и перчатках, праздничные наборы и цветы они передадут, сведя контакты с пожилыми людьми к минимуму.

Волонтеры не только доставляют подарки фронтовикам, но и пишут им письма. Так, доброволец проекта #Мывместе Альфрит Кибешев (в обычной жизни - учитель информатики) стал участникам акции "Письмо ветерану". Он пишет двум незнакомым ему участникам войны. И это неизмеримо больше, чем простое поздравление.

- Я взялся написать ветеранам, помня о том, что рассказывал мне мой отец о своем отце, - говорит Альфрит. - Мой дед Хадый Кибешев, 1896 года рождения, из деревни Абашево Слободского района Кировской области был призван на фронт 9 февраля 1942 года. Его жена Зигра Кибешева с тремя детьми работала в тылу в колхозе деревни Карино.

Дед воевал всего десять месяцев. В одном из боев его ранило в руку, и он попал в эвакогоспиталь в Москву. Оттуда он и прислал письмо домой, что жив, но легко ранен. Отец рассказывал мне, что когда пришло письмо от отца, то вся деревня читала то письмо... так оно где-то и затерялось.

Фото: Пресс-служба Продовольственного фонда "Русь"
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Мой отец Нурулла и его старший брат работали на заготовке торфа. О том, что отец Хадый погиб на фронте, братья узнали, когда вернулись с работы. Это было перед самым Новым годом. Мать сидела за столом с серым застывшим лицом, младшая сестра Хасибя сидела рядом с матерью и тоже уже не плакала...

Мой дед погиб во время рейда разведчиков из семнадцати человек в тыл к немцам. Отряд нарвался на разведроту противника. В неравной схватке противник понес серьезные потери. С нашей стороны один погиб и трое были тяжело ранены. Среди раненых был и мой дед. Сослуживцы вынесли его с поля боя на своих плечах. 14 декабря 1942 года Хадый умер от ран в медсанбате. Он и еще больше 300 бойцов были захоронены в братской могиле под деревней Луковино Сычевского района Смоленской области.

Уже учась в школе, а затем в институте я начал поиски документов, подтверждающих награждение моих родителей медалью за работу в тылу во время войны, чтобы им увеличили стаж, наградили медалью "Ветеран труда".

Мама моя Танзиля Кибешева, 1926 года рождения, уроженка деревни Кизгян Бураевского района, Республики Башкирии, тоже во время войны трудилась в тылу и помогала фронту. Какие лишения несли семьи, которые помогали фронту всем, чем могли, я слышал от своей мамы.

Фото: Instagram.com/denatashka/
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Ее отец и мой дед Мушаматша потерял ногу во время Гражданской войны, поэтому не участвовал во Второй мировой. Но на его плечах, единственного мужчины в деревне, был колхоз. Он был избран председателем и работал на этом посту круглые сутки, на износ.

Все мои родственники: мать, отец, деды и бабушки - так или иначе ковали Победу. Каждый год 9 Мая у меня слезы на глазах. Наши деды и прадеды могли прожить счастливую жизнь, но они отдали свои жизни за Победу, чтобы мы смогли жить под мирным небом в XXI веке.

Сижу над чистым листом и думаю, что же написать ветеранам, какие слова найти, чтобы выразить свою благодарность... Я постараюсь им сказать спасибо за сегодняшний мир, пожелать здоровья, его так мало уже осталось. Пообещать, что мы будем хранить о них память в своих сердцах, передавать ее своим детям и внукам. Пусть берегут этот хрупкий мир.

Контакты

"Горячая линия" Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге - (812) 245-32-20.

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