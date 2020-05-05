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05.05.2020 19:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Мэр Евпатории Роман Тихончкук (на фото справа) с Георгиевской лентой у монумента. Фото: Страница Романа Тихончука в Facebook Мэр Евпатории Роман Тихончкук (на фото справа) с Георгиевской лентой у монумента. Фото: Страница Романа Тихончука в Facebook
Мэр Евпатории Роман Тихончкук (на фото справа) с Георгиевской лентой у монумента. Фото: Страница Романа Тихончука в Facebook

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук украсил установленный при въезде в город памятник участникам Евпаторийского десанта 5-7 января 1942 года.

Фото: Пресс-служба администрации города Саки
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Тихончук напомнил на своей странице в Facebook, что акцию "Георгиевская ленточка" агентство РИА Новости (ныне МИА "Россия сегодня") и молодежная общественная организация "Студенческая община" впервые провели в 2005 году, в канун 60-летия Великой Победы.

- Хотя предусматривалась она только для Москвы и Санкт-Петербурга, акцию, к счастью, подхватили многие города мира, - напомнил глава Евпаторийской администрации. - Таким образом активисты вернули Георгиевскую ленту из забытья.

Акция "Георгиевская ленточка" стала продолжением проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого сотрудники информагентства оцифровали архив "Совинформбюро" и собрали сотни семейных историй о войне, а также появился слоган "Я помню. Я горжусь".

Памятник морякам-десантникам работы скульптора Николая Брацуна открыли в июне 1970 года на шестом километре Симферопольского шоссе, на месте гибели тральщика "Взрыватель". Последний входил в группу Евпаторийского тактического десанта, высадившегося в городе в ночь с 4 на 5 января 1944 года.

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