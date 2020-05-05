В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Накануне ночью в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в отдел полиции Карасунского округа Краснодара от местных жителей поступил телефонный звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовской.

В Сети появилось видео инцидента. Несколько десятков человек вокруг автомобилей устроили потасовку. Слышатся крики. В какой-то момент раздался выстрел, и все участники драки начали разбегаться.

Полиция незамедлительно направила на место происшествия оперативную группу. Однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись с места происшествия.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание нарушителей общественного порядка. Информации о пострадавших не поступало.