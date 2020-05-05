Новости

Рубль уверенно растет на открытии торгов 10:48
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом 10:46
Шотландскому "Рейнджерс" посоветовали купить Дзюбу 10:46
В Крыму за сутки выявили 17 новых заболевших коронавирусом 10:38
В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим 10:33
В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот 10:28
Ужесточен контроль на въезд в Челябинск 10:27
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса 10:20
Сенатор Рязанский назвал справедливым запрет продажи спиртного в жилых домах 10:14
Nissan готовится распрощаться с Европой 10:11
В Якутске произошла вспышка COVID-19 в больнице 10:11
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой 10:07
В Москве от коронавируса вылечилось 7870 человек 10:02
Apple запустила веб-версию Apple Music 09:57
На Сахалине ужесточили масочный режим 09:52
В Киргизии стабилизировалась эпидемиологическая ситуация 09:51
Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы 09:46
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году 09:40
Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября 09:40
Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону 09:32
В Туле росгвардейцы патрулируют лесопарковые зоны на автовездеходах 09:32
Илон Маск в шестой раз стал отцом 09:31
Бюджетные Chevrolet из Узбекистана дали фору Lada Granta до лета 09:22
Смолов заявил о желании остаться в "Сельте" после окончания аренды 09:08
Названы нетипичные симптомы, вызывающие внезапный сердечный приступ 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
05.05.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Накануне ночью в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в отдел полиции Карасунского округа Краснодара от местных жителей поступил телефонный звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовской.

На Алтае драка школьников привела к поножовщине

В Сети появилось видео инцидента. Несколько десятков человек вокруг автомобилей устроили потасовку. Слышатся крики. В какой-то момент раздался выстрел, и все участники драки начали разбегаться.

Полиция незамедлительно направила на место происшествия оперативную группу. Однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись с места происшествия.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание нарушителей общественного порядка. Информации о пострадавших не поступало.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Посольство РФ осудило отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров