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05.05.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

За последние сутки в Крыму выявлено 17 заболевших коронавирусной инфекцией. 10 из них заболели в Алуштинской городской больнице. Пять новых больных выявлены в старых очагах инфекции, еще двое приехали в Крым из других регионов России.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Куликов.

- К сожалению, из 17 новых заболевших 10 приходятся на Алуштинскую горбольницу, - сообщил Куликов. - Два из них - медицинские работники, 10 - пациенты.

Больных из Алушты переведут на лечение в Симферопольскую городскую больницу №7. Один заболевший является сотрудником компании из Санкт-Петербурга, работавшей в аэропорту Симферополя. Еще один инфицированный житель Керчи вернулся из Тольятти, где он работал вахтовым методом. Эпидрасследование выяснило, что в бригаде керчанина еще четверо заболевших. Другие больные выявлены в старых очагах заражения - в Сакском и Джанкойском районах.

Круг контактных лиц всех вновь заболевших взят на контроль. В связи со сложившейся ситуацией Алуштинскую горбольницу, где сейчас в режиме обсерватора находится одно отделение, вероятнее всего, полностью закрывать не будут, но проведут в ней комплексную дезинфекцию.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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- Закрывать больницу нельзя, потому что Ялтинская горбольница также работает на прием больных, и оставить на южном берегу Крыма одну больницу мы не можем, - рассказала вице-премьер - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Сейчас под медицинским наблюдением в Крыму находятся 1927 человек. 854 человека - в обсерваторах. Часть из них - это группы туристов, вернувшихся из Таиланда и Индии - будут выписаны. Коронавирус диагностирован у 128 человек. 40 из них выписаны, 87 находятся на лечении. В тяжелом состоянии находятся два человека, в состоянии средней тяжести - 51 пациент.

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