В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель ГИБДД по Сочи, в 0.55 водитель автомобиля Hyundai на скорости, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, потерял управление, выехал с проезжей части и столкнулся с препятствием - снес забор и ударился об беседку.

В соцсетях появилось видео последствий аварии: в беседке рядом с могилами видно искореженный автомобиль, который буквально превратившийся в груду металла.

В машине находились пять человек. По предварительной информации, все - совершеннолетние местные жители. Один из пассажиров погиб, остальных госпитализировали в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится экспертиза.