Курганский художник дал мастер-класс, находясь в самоизоляции

Народный художник России Герман Травников показал в Интернете, как написать акварелью курганский пейзаж не выходя из дома. Для этого, по его словам, нужна идея, оборудованное место, бумага, краски, кисти и вода.

Травников вечно в движении, в поездках, в поисках новой натуры. На берегу Красного моря. 2010 год. Фото: Архив Германа Травникова

- Может, чья-то душа отзовется и кто-то тоже захочет сделать свой пейзаж, - обратился к живописцам мастер. Такой он человек: не может сидеть без дела.

Вспоминаю, как мы ездили на пленэр. Автобус был набит под завязку, остановились на вершине косогора. Первым вышел Герман Алексеевич, за ним остальные.

- Вот здесь и начнем. Выбирайте мотив, - сказал Травников.

И начали. С этюдниками рассыпались по склону. Возле зонта, под которым работает Травников, всегда людно.

- Пейзаж - это образ пространства, - говорит он, не отрывая взгляда от этюда. - Художник - волшебник. Надо что-то поближе - передвинул, а то добавил, скажем, конский щавель. Он у нас за спиной, а мы его слева изобразим, рядом розовую ромашку.

И цитирует чьи-то строчки: "Цветы осенние милей роскошных первенцев полей...".

Прерываясь, Герман Алексеевич обходит художников, каждому что-то советует, ободряет.

Перед отъездом молодежь обступила Травникова. Одной девушке он дал автограф, нарисовав свой фирменный знак - одуванчик, теряющий семечко.

- Это лысеющий одуванчик, - улыбается.

И надписал: "Ирина! Не теряй высоты!"

- Есть баталисты, есть маринисты. А я небесист, - вскидывает вверх руку Герман.

Травников родился в Мехонке, в роддоме, построенный пленными австрийцами. Отец его Алексей Антонович тоже родом оттуда. Недавно стало известно, что пращур Травниковых охранял в 1695 году ворота в Мехонском остроге от набегов кочевников. Вот она - связь поколений. Мать Германа Евдокия Ивановна - уроженка Вятской губернии из Уржума. Окончила гимназию. Ее направили учительствовать. Гражданская война перекроила судьбу. Во время нэпа Евдокия Ивановна даже пела в оперном театре Свердловска. Первого мужа ее репрессировали. С отцом Германа она познакомилась, когда тот учился на радиотелеграфиста. После направления Алексея в леспромхоз, он выбрал кордон. Именно здесь, в лесной глухомани, делал первые шаги Гера Травников. Потом перебрались в Боровлянку, где жили ссыльные, народ "с бору да с сосенки...".

Акварель Герман сравнивает со скрипкой (о ней он в детстве грезил до душевной боли), а работу маслом - с фортепьяно

В школьные годы настоящей закалкой для Германа стали еженедельные переходы по 50 километров - туда и обратно, от дома в поселке Октябрьском до райцентра, чтобы на санках привезти на неделю продукты (в основном замороженное молоко). В деревне Пихтовка Новосибирской области школьник встретил первых учителей - ссыльных художников с Украины: они копировали картины передвижников для клубов, столовых, контор. Увидев рисунки Германа, сказали: "Рисуй больше с натуры".

- Они мне глаз поставили, - вспоминает Травников.

Первая его выставка была в 1954 году: 20 карандашных рисунков и акварелей прицепил кнопками к классной доске.

Травников вечно в движении, в поездках, в поисках новой натуры: Русский Север, Прибалтика, Камчатка, Кавказ, Башкирия, Средняя Азия... Особое отношение у Германа к Русскому Северу. За Полярным кругом был несколько раз. На Кольском полуострове трижды, начиная с разработки маршрутов для всесоюзной группы акварелистов.

В 2006 году Герман впервые побывал на Ямале с геологами, где сделал серию портретов: геофизик, буровой мастер, водитель вездехода, лаборант-грунтовед... В последние годы побывал в Австрии, Италии. Посетил Египет, Турцию, Тунис, Иорданию, Израиль, Марокко... И дважды пылил башмаками по Крыму. Не для отдыха, а чтобы показать неповторимую и изменчивую красоту окружающего мира, а в ней человека. Кистью запечатлеть быстротекущее время - задача любого художника. Из этих поездок родился альбом "Дыхание Востока".

Герман не мог оставаться в стороне от темы декабристов, живших в ХIХ веке в Кургане. Чтобы пропитаться духом тех времен, поехал в Ленинград. Получил разрешение посетить Комендантский дом в Петропавловской крепости, где допрашивали осужденных.

А еще он побывал в Псковской области на станции Залазы, где в 1827 году Пушкин встретился с Кюхельбекером, которого под конвоем перевозили в арестантские роты при Динабургской крепости. Сегодня триптих "Пушкин и Кюхельбекер" находится в Государственном музее Пушкина в Москве.

Акварель Герман сравнивает со скрипкой (о ней он в детстве грезил до душевной боли), а работу маслом - с фортепьяно. В 1980-х Травников возглавлял областной Фонд культуры. Встретился с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который поддержал идею создания "Музея акварели". Из запасников Союзов художников СССР и РСФСР, а также Минкульта СССР выделили около 1500 акварелей художников из всех республик.

Начиная с 2002 года в Кургане прошло пять всероссийских выставок акварели. Общее число присланных работ превысило три тысячи. Герман Травников был неизменным членом жюри. Но его мечта о создании музея акварели пока остается неосуществимой.

Кстати

Накануне 2020 года Курганскому областному художественному музею присвоили имя Германа Травникова. У художника давняя неразрывная связь с коллективом музея. С его появлением здесь всегда становится шумно. Профессиональные советы, замечания мастера помогают оттачивать глаз искусствоведов. С юмором Герман на короткой ноге. Как-то проводил мастер-класс и, чтобы сразу привлечь внимание, задал провокационный вопрос:

- Помните, как в "Поднятой целине" Нагульнов спрашивал деда Щукаря: "Скажи, что это за штуки такие - акварель и бордюр? Щукарь отвечал: "Понятное дело: акварель - это девка ласковая, нежная, а бордюр - гулящая, грубая девка".

Ясно, что этот разговор Герман придумал. Но после такого вступления легче рассказывать об "Императорском обществе акварелистов", который возглавлял художник Бенуа, об особенностях этого вида живописи. У него есть свой зритель и ценитель. К примеру, Мстислав Ростропович, будучи в Кургане, приобрел сразу шесть работ Травникова.