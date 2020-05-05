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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Архивы оживают

В Свердловской области увековечат имена бойцов, умерших в госпиталях
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Наталия Швабауэр
Российская газета - Неделя - Урал № 96(8150)
На плитах воинских мемориалов в городах и поселках Среднего Урала в 2020 году появятся имена еще 1294 воинов Великой Отечественной. Установить фамилии скончавшихся в свердловских госпиталях фронтовиков удалось благодаря кропотливой работе в архивах волонтеров-поисковиков.
Александр Круглов несколько лет сражался за сохранение могил воинов, умерших в эвакогоспиталях. Фото: Татьяна Андреева/РГ Александр Круглов несколько лет сражался за сохранение могил воинов, умерших в эвакогоспиталях. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Александр Круглов несколько лет сражался за сохранение могил воинов, умерших в эвакогоспиталях. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Во время войны в нашем регионе работал 161 эвакуационный госпиталь, куда санитарными поездами привозили тысячи тяжелораненых солдат и офицеров. К сожалению, врачам поднять на ноги и вернуть в строй удалось не всех. Многие бойцы навсегда остались лежать в уральской земле, - рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Фото: Из архива Галины Седунковой
Поисковики прочли медальон фронтовика-уральца, найденный тридцать лет назад

На Среднем Урале официально учтено 33 массовых и 20 одиночных захоронений времен Второй мировой войны. Точных данных, сколько в них захоронено человек, до сих пор нет. По приблизительным сведениям, более трех тысяч бойцов, скончавшихся от ранений. Таблички с именами в военные годы на братских могилах не устанавливали. Сведения фиксировали только в документах, которые сдавали в архив. И вот спустя семь десятилетий архивные списки постепенно "оживают".

В поисковых работах принимают участие и активисты патриотических отрядов, и военкоматы, и просто неравнодушные уральцы. В прошлом году "РГ" писала о жителе Екатеринбурга полковнике в отставке Александре Круглове, который несколько лет сражается с чиновниками за сохранение в районе Уктусского лесопарка могил воинов, умерших в эвакогоспиталях. Благодаря активности Александра Круглова установлены фамилии 239 бойцов, похороненных среди сосен.

За последние два года в Свердловской области обнародованы сведения о 1479 умерших от ран солдат и офицеров. Имена 148 из них нанесены на плиты обелисков в Арамили, Дегтярске, Каменске-Уральском, Ревде, 185 - высечены на Широкореченском мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Планируется, что за нынешнее лето на объектах воинской славы увековечат еще 954 имени. Но список героев не закрыт, он будет пополняться.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Музей Победы открывает уникальную выставку фронтовых портретов солдат

На мемориальном комплексе в Карпинске, где похоронены умершие в госпиталях воины, появятся имена командира взвода лейтенанта Хатиба Бадамшина из Киргизии, красноармейца из Смоленской области Ефима Макарова, уроженца Южного Урала Федора Смольникова и комвзвода из Воронежской области Тихона Щербанина. В Красноуфимске, на территории которого располагалось сразу три эвакуационных госпиталя, на городском кладбище покоятся 114 солдат и офицеров. Общественники сверили списки умерших от ран солдат с архивными документами, и оказалось, что необходимо заменить несколько мемориальных плит - уточнить фамилии и инициалы. Часть этой работы уже выполнена, а полностью завершить ее планируется к 1 июля.

Справка "РГ"

На реконструкцию мемориалов и приведение в порядок воинских захоронений в 2020 году из регионального бюджета выделено 24 миллиона рублей.

Тем временем

Домашние телефоны 3500 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших блокадников, живущих в Свердловской области, в честь 75-летия Победы с 1 мая перевели на тариф "Ветеран". Дедушки и бабушки получили бесплатно неограниченное количество местных звонков, 3000 минут в регионе подключения и по межгороду, а также 100 минут международных, включая ближнее зарубежье.

Абонентов переключают на новый тариф, который будет действовать бессрочно, автоматически по спискам, предоставленным органами власти Свердловской области. Если кто-то в них не попал, звоните по номеру 8-800-200-77-66: операторы запишут данные и оперативно примут меры.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область 75-летие Победы Вторая мировая война

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