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05.05.2020 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Когда вуз - дом родной

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 96(8150)
Студентам Южно-Уральского госуниверситета передали наборы из продуктов питания и средств личной гигиены. Первыми их получили иностранные студенты, находящиеся в самоизоляции в общежитиях.
Иностранным студентам ЮУрГУ передавали наборы с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: Пресс-служба ЮУрГУ Иностранным студентам ЮУрГУ передавали наборы с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: Пресс-служба ЮУрГУ
Иностранным студентам ЮУрГУ передавали наборы с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: Пресс-служба ЮУрГУ

Контролирует непростую ситуацию профком университета. Как сообщил его председатель Альберт Аминов, как только из студенческого кампуса пришла информация о возникших проблемах, вуз отреагировал мгновенно - приобрел более 400 килограммов продуктов.

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- Нашим иностранцам сейчас сложнее всего. У некоторых родители лишились работы из-за пандемии. Поэтому в первую очередь мы постарались поддержать именно этих ребят, - сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. - Кроме того, они получат возможность заработать. У нас есть места в студенческом отряде, который будет ремонтировать комнаты в общежитии при университете.

Наборы укомплектовали волонтеры, а заведующая студенческим городком Людмила Задорина помогла организовать встречи с иностранными студентами.

- Из-за пандемии в Кыргызстане не работают банки, и родители не могут отправить нам деньги, - пояснила студентка второго курса Аяна Айыпова. - Мы очень благодарны университету за помощь.

Кстати

Комбинат питания Челябинского государственного университета организовал доставку еды по городу. По словам ректора вуза Сергея Таскаева, это позволило загрузить мощности столовой и ее сотрудников. Кроме того, к доставке блюд привлекут студентов, чтобы они без потерь пережили карантинные ограничения.

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