Жители Свердловской области получили квитанции для оплаты услуг ЖКХ за апрель. Судя по звонкам в редакцию "РГ", цифры в платежках вызывают вопросы: видимо, до кого-то информация, касающаяся порядка расчета в условиях самоизоляции, не дошла.

- За все услуги в нашей стандартной трешке вышло примерно столько же, сколько за март. Стали изучать: за отопление начислено на 500 рублей меньше - месяц был теплый (у нас установлен счетчик на отопление). Зато за свет в апреле насчитали почти на 300 рублей больше. Понятно, вся семья дома, компьютеры и ноутбуки работают плюс электроплита… Счетчик на электричество у нас двухтарифный. Как все-таки начисляют за свет, разве не по праздничному тарифу? - интересуется жительница Екатеринбурга София.

В минэнерго и ЖКХ региона разъяснили: хотя дни самоизоляции объявлены нерабочими, они не являются праздничными, что закреплено в особом распоряжении президента России.

- Ночной тариф действует не только ночью, но также в выходные и праздничные дни, однако самоизоляция - особый случай, - отметила пресс-секретарь минэнерго Инна Зотина. - Да, многие уральцы сейчас находятся дома, но кто-то продолжает ездить на работу. А некоторые и дома трудятся. Поэтому говорить о "праздничном" режиме нельзя.

По ее словам, изменить заведенный порядок непросто даже с технической точки зрения: счетчики программируют заранее. На изменение настроек приборов учета электроэнергии нужно время, а также деньги, в чем собственники не заинтересованы.