Уральская школьница установила мировой рекорд по стоянию на голове

Одиннадцатилетняя Каролина Черных из Екатеринбурга за месяц самоизоляции установила 18 мировых и два национальных рекорда. Одно из самых свежих достижений девочки - рекорд по стоянию на голове.

По словам родителей, все дети на самоизоляции стоят на голове, а Каролина - в буквальном смысле. 6 апреля школьница обновила национальное достижение, простояв вверх ногами шесть минут и две секунды, а затем превзошла и мировой рекорд, удержав положение в течение 22 минут и двух секунд.

- Никакой специальной подготовки не было, - рассказывает мама девочки Елена. - Она прочитала, что один мальчик установил рекорд, и сказала, что может простоять дольше. Никакого дискомфорта или напряжения Каролина потом не испытывала. Все дети любят стоять на голове. Я по себе помню: мы и на голове стояли, и висели вверх тормашками, зацепившись ногами, и кружились до одури - никаких проблем!

Спортивных увлечений у Каролины много, большинство ожидаемо связаны с силовыми видами: ее папа - мастер спорта по армлифтингу; мама, а также шесть старших братьев и сестер тоже занимаются спортом. В восемь лет Каролина, выступая на соревнованиях по народному жиму Национальной ассоциации пауэрлифтинга, перевыполнила норматив КМС. Девочка пробовала себя в акробатике, настольном теннисе, несколько лет увлеченно занимается большим теннисом и даже имеет титул первой ракетки России среди детей.

Фото: Из архива семьи Черных

Режим самоизоляции оставил школьницу без тренировок на кортах и соревнований, однако она нашла применение неуемной спортивной энергии: запустила марафон рекордов под девизом "Гвозди и гири против вируса и пандемии". За месяц на самоизоляции Каролина установила 18 мировых и два национальных рекорда и попала в зал славы Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" как подросток, внесший наибольший вклад в развитие рекордных достижений России.

- 14 апреля я установила новый мировой рекорд "Удержание гири весом 16 килограммов двумя руками, стоя на гвоздях (доски Садху), в течение 22 минут и трех секунд. Сложно сказать, что было труднее - удержать пудовую гирю в руках или стоять так долго с половиной собственного веса на гвоздях. Два часа я ходила около гири и гвоздей, стараясь настроиться на рекорд, который казался мне невыполнимым. Я перебрала в уме все возможные причины, почему это невозможно. И когда моя фантазия иссякла, мне стало понятно, что этот вызов я бросила не гвоздями и тяжелой гире, а самой себе. Все решилось в одну секунду: я встала на гвозди и взяла гирю из рук папы. Сначала я стояла столько, сколько могла, а потом столько, сколько хотела. Для меня это не просто рекорд - это невероятная смесь решимости, терпения и силы, которые позволили мне добиться такого результата! - рассказывает Каролина.

Девочке не нравится, когда журналисты называют ее "тяжеловесом", а комментаторы в интернете пророчат проблемы со здоровьем и нападают на родителей. Рекорды для Каролины - не погоня за славой, а способ развития и познания себя.

- Изучать свои возможности и расширять их границы - это мое право и мое желание. Я устанавливаю рекорды с восьми лет, и у меня их более 30 - это добровольный вклад в историю собственной судьбы, в историю России и мира. Я верю в способности людей и очень рада тому, что мой пример вдохновляет многих на личные достижения, - объясняет Каролина.

- Все ее рекорды - это не столько про физические способности, сколько про внутренние возможности, - объясняет мама рекордсменки. - Мы не ставим ей задач, она ставит их нам - мы помогаем. Мы не загадываем на будущее: самое главное - радоваться жизни здесь и сейчас. У Каролины огромное количество увлечений, которые прекрасно уживаются друг с другом. Она и рисует, и мастерит открытки, и осваивает гитару. Сейчас, к примеру, в огороде копается. И со школой все в порядке: учится на четыре и пять, дистанционно. В нашей семье семь детей, четверо уже взрослые. Мы никогда их ни в чем не ограничивали: они занимались всем, чем хотели - пробовали, искали, изучали свои возможности. И выросли успешными людьми, реализовались в совершенно разных профессиях.

В ближайших планах Каролины - еще один рекорд: в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне девочка планирует простоять на досках с гвоздями 75 минут.



Фото: Из архива семьи Черных

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