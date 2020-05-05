Ужесточен контроль на въезд в Челябинск

На въезде в Челябинск усилили меры контроля. Всех, у кого нет регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, сообщают в региональном ГУ МВД.

В районах города полиция проводит профилактическое мероприятие "Тоннель": напоминают водителям о мерах личной безопасности - необходимости надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию в полтора метра и почаще мыть руки. На территории Челябинска выставлено 16 передвижных пунктов полиции, у сотрудников есть планшеты с доступом к базе с именами тех, кого Роспотребнадзор обязал соблюдать 14-дневную изоляцию.

- Стражи порядка призывают граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности - соблюдать режим повышенной готовности и оставаться дома, - отмечают в ГУ МВД по Челябинской области.

Также полицейские просят ответственно отнестись к ограничительным мерам и выражают благодарность сознательным гражданам

С окончанием праздников контроль не ослабнет: с 11 мая с 9:00 до 17:00 за въездом в город будут следить более тщательно.