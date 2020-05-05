Новости

На Колыме кузнец выковал 6-метровый Орден Отечественной войны 10:52
Рубль уверенно растет на открытии торгов 10:48
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом 10:46
Шотландскому "Рейнджерс" посоветовали купить Дзюбу 10:46
В Крыму выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом 10:38
В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим 10:33
В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот 10:28
Ужесточен контроль на въезд в Челябинск 10:27
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса 10:20
Сенатор Рязанский назвал справедливым запрет продажи спиртного в жилых домах 10:14
Nissan готовится распрощаться с Европой 10:11
В Якутске произошла вспышка COVID-19 в больнице 10:11
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой 10:07
В Москве от коронавируса вылечилось 7870 человек 10:02
Apple запустила веб-версию Apple Music 09:57
На Сахалине ужесточили масочный режим 09:52
В Киргизии стабилизировалась эпидемиологическая ситуация 09:51
Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы 09:46
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году 09:40
Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября 09:40
Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону 09:32
В Туле росгвардейцы патрулируют лесопарковые зоны на автовездеходах 09:32
Илон Маск в шестой раз стал отцом 09:31
Бюджетные Chevrolet из Узбекистана дали фору Lada Granta до лета 09:22
Смолов заявил о желании остаться в "Сельте" после окончания аренды 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 10:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ужесточен контроль на въезд в Челябинск

Текст: Ольга Штейн
Фото: ГУ МВД по Челябинской области Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На въезде в Челябинск усилили меры контроля. Всех, у кого нет регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, сообщают в региональном ГУ МВД.

Фото: iStock
Заблудившихся на Колыме туристов накажут за нарушение самоизоляции

В районах города полиция проводит профилактическое мероприятие "Тоннель": напоминают водителям о мерах личной безопасности - необходимости надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию в полтора метра и почаще мыть руки. На территории Челябинска выставлено 16 передвижных пунктов полиции, у сотрудников есть планшеты с доступом к базе с именами тех, кого Роспотребнадзор обязал соблюдать 14-дневную изоляцию.

- Стражи порядка призывают граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности - соблюдать режим повышенной готовности и оставаться дома, - отмечают в ГУ МВД по Челябинской области.

Также полицейские просят ответственно отнестись к ограничительным мерам и выражают благодарность сознательным гражданам

С окончанием праздников контроль не ослабнет: с 11 мая с 9:00 до 17:00 за въездом в город будут следить более тщательно.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Посольство РФ осудило отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии