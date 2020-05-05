В небе над Екатеринбургом прошла первая репетиция авиапарада

В небе над Екатеринбургом пролетели 22 единицы воздушной техники: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26 и самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

Взлетали самолеты и вертолет с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

- Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе звеньев на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отрабатывали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом, - рассказали в Центральном военном округе.

Вторая репетиция демонстрационного полета запланирована на 11 часов 7 мая, он также пройдет над центральной площадью Екатеринбурга.

Сам авиапарад состоится 9 мая. В этом году в нем впервые примут участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации, которые поступили на вооружение ЦВО в прошлом году.