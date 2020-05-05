Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Постановлением, в частности, предусматривается полное освобождение регионов от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. В 2021-2024 годах субъекты будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Высвобожденные средства регионы смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях сложившейся социально-экономической ситуации.