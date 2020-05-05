Россия отправит в страны Африки тест-системы для борьбы с COVID-19

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в странах Африки Роспотребнадзор продолжает оказание поддержки государствам региона для наращивания их собственного потенциала в борьбе с эпидемией.

В страны Африки отправят гуманитарный груз для содействия в распространении коронавируса в регионе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идет о российских тест-системах, лабораторном оборудовании и реагентах, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораториях, успешно применяемых в ряде государств мира. Помощь направят в рамках программ содействия при поддержке правительства РФ.

В ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение диагностических исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работы в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который также занимался программами изучения и противодействия распространению опасных инфекций, а сейчас включен властями страны в сеть лабораторий, диагностирующих COVID-19. В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7000 исследований. Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности.