Почти все эти песни были написаны больше 70 лет назад, но они до сих пор живы и любимы в нашей стране - и обычными людьми, и известными музыкантами. Которые продолжают их петь и перепевать.

Мы попросили популярных российских исполнителей назвать их любимые песни о войне.

Любовь Казарновская, певица

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У меня и отец, и дед прошли войну от первого до последнего дня, а папа еще и японскую довоевывал. Не могу без слез слышать "Вставай, страна огромная", "Дороги", "Темную ночь"… А песни, посвященные войне! "Журавли", "День Победы"! Мы их все дома пели, плакали, молчали… Великие песни, теперь таких не пишут.

Олег Погудин, певец, народный артист РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

У меня в репертуаре десятки военных песен. И это в основном лирика, человеческие переживания в драматических обстоятельствах - о близких, о любимых, о друзьях.

Вот "Темная ночь" Богословского. Вы вслушайтесь, это же танго - медленное, лиричное, обожаемое в довоенные годы. Для людей это был язык радости, счастливого свидания. И такое соединение военных будней и высоких чувств - восхитительно, неповторимо. В военных песнях это сплошь и рядом.

Петр Налич, музыкант

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Моих любимых военных песен примерно с десяток. Очень люблю "Тальяночку", "Соловьи", "Смуглянку", "Ехал я из Берлина". Конечно, "Бьется в тесной печурке огонь". В этих песнях совсем нет внешнего государственного героизма, но много неподдельного, светлого, веселого, грустного - как в "Соловьях" или в "Землянке".

И у каждой из них замечательные мелодии. "Ехал я из Берлина" - оркестровая, яркая, задорная, походная. Помните, "Эй, встречай, с победой поздравляй!.." А "Печурка…" - тихая, интимная, ей можно аккомпанировать на одной лишь гитаре. Я все эти песни пою на каждое 9 Мая, и с оркестром, и под фортепиано.

На праздник наша группа должна была выйти на открытую сцену в центре Москвы. А сейчас мы готовим студию, будем записывать видео и выступать онлайн.

Евгений Дятлов, актер, заслуженный артист РФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

"Он вчера не вернулся из боя" Высоцкого. Песня о друге, о мужской дружбе в тяжелую пору. Настоящая дружба - это ведь из базовых ценностей человека, а тут еще о ней говорится словами, прямо не в бровь, а в глаз. "Друг, оставь покурить - а в ответ тишина…" Мурашки бегут. Да там в каждом куплете такое.

Я ее первый раз в школе услышал, потом пел ее в армии. А сейчас, на концертах, пою очень редко, чтоб не разнервничаться. Очень уж она в меня попадает.