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05.05.2020 17:00
Рубрика: Спорт

Российские шахматисты передадут свои призовые в региональные больницы

Текст: Николай Долгополов (председатель российского комитета Фэйр Плей)
Странное ощущение, что в период пандемии шахматная жизнь даже оживилась. Может, чувство это от того, что шахматисты раньше других перешли на турниры онлайн. А болельщики привыкли наблюдать за поединками в социальных сетях. К тому же почти весь спорт замер, а шахматисты передвигают и передвигают свои фигуры в самых разных международных и сугубо внутренних соревнованиях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сборная - Россия" как раз такой внутренний онлайн турнир, начинающийся в конце второй декады мая. Составу участников может позавидовать любое шахматное мероприятие. Каждый из восьмерки играет за свой российский регион, в больницы которых, где лечатся инфицированные CORVID-19, и поступят все разыгрываемые призовые. Тут не будет "больше" или "меньше". Весь призовой фонд разделят поровну на восемь вне зависимости от занятых мест.

Фото: iStock
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Начну с Яна Непомнящего, который делит лидерство после первого круга турнира претендентов-2020. Он передаст честно заработанные больнице в Брянске. Александр Грищук, также играющий в турнире претендентов, поможет московскому госпиталю. В один из стационаров Краснодарского края поступят пожертвования от четырнадцатого чемпиона мира Владимира Крамника. Финалист матча за шахматную корону Сергей Карякин переведет деньги в Крым, Петр Свидлер - в Санкт-Петербург, Эрнесто Инаркиев - в южные районы страны. Призовые Александра Рязанцева уйдут за Урал, а Евгения Томашевского - в Саратов.

Я бы не назвал турнир благотворительным. Это - турнир благородных… Российский комитет Фэйр Плей, определяющий своих лауреатов в конце декабря, уже взял гроссмейстеров на заметку.

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