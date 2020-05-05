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05.05.2020 19:26
Рубрика: Общество

Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы"

Текст: Ксения Воронцова

Российские артисты, музыканты и исполнители приглашают всех желающих присоединиться к акции "День Победы на разных языках" и исполнить 9 мая знаменитую песню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба Оkko
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"День Победы на разных языках" пройдет по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного партией "Единая Россия". Партнерами акции стали Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение "Волонтеры Победы".

Стать частью большого интернационального хора и спеть вместе "День Победы" призвал народный артист РСФСР Лев Лещенко, актер Михаил Галустян, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, юморист Евгений Петросян, певец и композитор Александр Коган и другие.

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"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на всех родных языках", - цитирует "Единая Россия" одного из главных исполнителей "Дня Победы" Льва Лещенко.

Записать видео с исполнением песни, выложить его в сеть и поучаствовать в конкурсе можно будет на сайте акции pobeda-2020.ru. Там же с 8 мая будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Лучшие ролики обещают показать в эфире центральных телеканалов.

Общество Ежедневник Праздники Культура Музыка Партии "Единая Россия" Правительство МИД Россотрудничество Правительство Минкомсвязь Роспечать 75-летие Победы День Победы

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