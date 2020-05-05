Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы"

Российские артисты, музыканты и исполнители приглашают всех желающих присоединиться к акции "День Победы на разных языках" и исполнить 9 мая знаменитую песню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"День Победы на разных языках" пройдет по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного партией "Единая Россия". Партнерами акции стали Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение "Волонтеры Победы".

Стать частью большого интернационального хора и спеть вместе "День Победы" призвал народный артист РСФСР Лев Лещенко, актер Михаил Галустян, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, юморист Евгений Петросян, певец и композитор Александр Коган и другие.

"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на всех родных языках", - цитирует "Единая Россия" одного из главных исполнителей "Дня Победы" Льва Лещенко.

Записать видео с исполнением песни, выложить его в сеть и поучаствовать в конкурсе можно будет на сайте акции pobeda-2020.ru. Там же с 8 мая будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Лучшие ролики обещают показать в эфире центральных телеканалов.