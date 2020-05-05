Медиков для нового COVID-центра, построенного в Нижнем Новгороде, готовили в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии им. Кирова. Фото: 1tv.ru

Общее количество зарегистрированных случаев к 5 мая - 155 370, за последние сутки умерли еще 95 пациентов, а общее число жертв коронавируса приближается к полутора тысячам. Половина и заразившихся, и погибших - в Москве. В столице был развернут еще один COVID-центр - на базе федерального НМИЦ эндокринологии - здесь будут спасать людей с диабетом, ожирением. Для таких хронических больных COVID особенно опасен. В срочном порядке вводятся дополнительные инфекционные стационары практически во всех регионах.

В то же время большое количество инфицированных - это не так и плохо, потому что такие высокие цифры - это следствие активного тестирования. Роспотребнадзор заявил вчера, что сделано уже 4,4 миллиона тестов. При этом половина зарегистрированных случаев - это пациенты с легким и бессимптомным течением болезни. "Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности", - считает директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

Госпиталь для больных COVID-19, возведенный военными в Нижнем Новгороде, стал первым из 16, которые пока еще строятся в других регионах. Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Пока во всем мире ученые и медики спешно ищут варианты лечения и работают над созданием вакцины, но результата надо ждать. Поэтому самым действенным способом борьбы по-прежнему остается режим самоизоляции - это помогает уменьшить скорость распространения инфекции и снизить поток больных в медучреждения. Но ресурсы системы здравоохранения испытывают сейчас предельные нагрузки, признал глава минздрава Михаил Мурашко.

С 1 мая в Москве и других регионах к работе в медучреждениях начали привлекать студентов медвузов.