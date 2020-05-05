Новости

Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных 23:31
В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу 23:18
Пожар охватил небоскреб в ОАЭ 22:53
Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы 22:41
В Самаре сгорели пять жилых домов 21:45
Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19 21:07
Фермеров предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков для КРС 21:00
Глава Нижнего Новгорода на новой должности займется развитием Арктики 20:58
Фильм "Пиноккио" Маттео Гарроне продан на Amazon 20:53
Число зараженных COVID-19 в войсках и учебных заведениях МО достигло 3230 20:50
Венеция ищет возможности провести фестиваль в запланированные сроки 20:45
Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией 20:42
В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini 20:39
В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса 20:38
В Японии произошло мощное землетрясение 20:35
Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 20:33
Рубрика: Общество

Зараза идет волнами

Самым действенным способом борьбы по-прежнему остается режим самоизоляции
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 96(8150)
В течение трех последних дней в России регистрируется более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. После спада в конце апреля, давшего повод надеяться, что мы подошли к пику эпидемии, последовал новый всплеск. По мнению экспертов, долгожданный выход на плато откладывается.
Медиков для нового COVID-центра, построенного в Нижнем Новгороде, готовили в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии им. Кирова. Фото: 1tv.ru Медиков для нового COVID-центра, построенного в Нижнем Новгороде, готовили в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии им. Кирова. Фото: 1tv.ru
Медиков для нового COVID-центра, построенного в Нижнем Новгороде, готовили в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии им. Кирова. Фото: 1tv.ru

Общее количество зарегистрированных случаев к 5 мая - 155 370, за последние сутки умерли еще 95 пациентов, а общее число жертв коронавируса приближается к полутора тысячам. Половина и заразившихся, и погибших - в Москве. В столице был развернут еще один COVID-центр - на базе федерального НМИЦ эндокринологии - здесь будут спасать людей с диабетом, ожирением. Для таких хронических больных COVID особенно опасен. В срочном порядке вводятся дополнительные инфекционные стационары практически во всех регионах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

В то же время большое количество инфицированных - это не так и плохо, потому что такие высокие цифры - это следствие активного тестирования. Роспотребнадзор заявил вчера, что сделано уже 4,4 миллиона тестов. При этом половина зарегистрированных случаев - это пациенты с легким и бессимптомным течением болезни. "Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности", - считает директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

Госпиталь для больных COVID-19, возведенный военными в Нижнем Новгороде, стал первым из 16, которые пока еще строятся в других регионах. Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Пока во всем мире ученые и медики спешно ищут варианты лечения и работают над созданием вакцины, но результата надо ждать. Поэтому самым действенным способом борьбы по-прежнему остается режим самоизоляции - это помогает уменьшить скорость распространения инфекции и снизить поток больных в медучреждения. Но ресурсы системы здравоохранения испытывают сейчас предельные нагрузки, признал глава минздрава Михаил Мурашко.

С 1 мая в Москве и других регионах к работе в медучреждениях начали привлекать студентов медвузов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание