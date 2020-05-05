Шотландскому "Рейнджерс" посоветовали купить Дзюбу

Шотландское издание Vital Rangers опубликовало список футболистов, которые могли бы усилить "Рейнджерс" в грядущем сезоне.

В их число попали форвард "Вест Бромвича" Хал Робсон-Кану, Крис Мартин из "Дерби Каунти", а также капитан сборной России, бомбардир "Зенита" Артем Дзюба.

- При росте 196 см Артем Дзюба - хороший кандидат на то, чтобы добавить атаке команды мощи, которой не хватает еще со времен Дадо Пршо. В 42 матчах за сборную Дзюба забил 13 голов. Он также 21 раз отличился в составе "Зенита" и доказал, что ему по силам руководить атакой в одиночку, - написало издание.

Напомним, зимой Дзюба привлек внимание английского "Тоттенхэма". Лондонский клуб хотел взять Артема в аренду, но в итоге форвард остался в Санкт-Петербурге.