СМИ: Смертность от COVID-19 в Бразилии занижена в три раза

Крупнейший новостной портал Бразилии G1, принадлежащий Globo, провел собственное расследование в попытке выяснить реальное положение дел в области ведения официальной статистики вокруг эпидемии коронавируса нового типа в стране.

Полученные командой специалистов результаты, мягко говоря, не соответствуют официальной статистике. По данным издания, с момента начала эпидемии в Бразилии от коронавируса и связанных с течением заболевания осложнений уже скончалось более 20 тысяч человек, в то время, как по официальным данным - 7 343.

В G1 обратили внимание, что циркулирующая в СМИ и соцсетях разных бразильских штатов информация, в частности, о загруженности кладбищ и моргов, не соответствует данным, опубликованным на государственных порталах, где хранятся сведения об актах гражданского состояния населения. Оказалось, что размещенные в открытом доступе данные о смертности в каждом штате не в полном объеме, с существенными задержками, а порой и с ошибками передаются на центральный портал Гражданского реестра Бразилии. Программисты скомпилировали специальный робот-поисковик, который смог собрать все эти разрозненные сведения воедино и воссоздать реальную картину по состоянию лишь на 25 апреля. Добыть более актуальные сведения оказалось невозможным из-за того, что этих данных во многих случаях просто не оказалось.

В качестве отправной точки для анализа были взяты 5 крупных городов страны - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Манаус, Ресифи и Форталеза. Результаты показали, что общая смертность в этих населенных пунктах с начала эпидемии выросла на 30% в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет. В издании подчеркивают, что эти 30% включают в себя не только те случаи, когда пациент имел симптомы коронавирусной инфекции, но скончался до проведения теста на COVID-19, но и все остальные причины смерти, включая тех, кто страдал хроническими заболеваниями и не смог получить реаниматологическую помощь из-за перегруженности системы здравоохранения в целом.

Чтобы понимать загрузку медучреждений в этих городах, достаточно упомянуть, что по данным на понедельник, в Рио-де-Жанейро было заполнено 98% мест в больницах, а очередь на одну больничную койку составляла около 400 человек. На конец апреля в пунктах скорой помощи города очередь на прием к врачу людей с симптомами коронавируса превышала 1000 человек.

Как отмечают в издании, анализ данных осложняется тем, что перегруженными оказались также местные ЗАГСы, где регистрируются факты смерти, морги и кладбища. Из-за этого информация об умерших с большой задержкой попадает в систему. В случае смерти семья либо госпиталь обязаны уведомить власти об этом в течение 24 часов, еще 5 дней дается на процедуру регистрации смерти, и еще 8 суток на то, чтобы ввести эти сведения в цифровую базу данных. Но и эти сроки нарушаются, а это означает, что имеющиеся сейчас в открытом доступе сведения могут "отставать" от реальных более чем на две недели. Если полученные G1 результаты верны, то в этих городах сейчас может быть не 108 тысяч зараженных коронавирусом, а около 300 тысяч человек. Это говорит о том, что в перспективе ситуация с COVID-19 в Бразилии приблизится к уровню эпидемии в США.