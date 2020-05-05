Смолов заявил о желании остаться в "Сельте" после окончания аренды

Нападающий Федор Смолов благодаря помощи руководства "Сельты" смог вылететь из Москвы в Испанию, где ему предстоит пройти процедуру карантина, после чего он сможет вернуться к тренировкам.

Ранее стало известно, что на этой неделе футболистам разрешат начать занятия, а в июне планируется возобновление чемпионата.

Смолов в интервью телеканалу TV Galicia подчеркнул, что хотел бы остаться в Виго и в следующем сезоне. Напомним, он был арендован "Сельтой" у "Локомотива" до конца нынешнего чемпионата. Всего за клуб из Виго россиянин провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.